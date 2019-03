Nieuw woonzorgconcept: 102 woningen in Volendam

In de nieuwe wijk de Broeckgouw in Volendam komt een nieuw complex met 102 woningen voor bewoners met een zorg vraag. De Zorgcirkel gaat daar de zorg verlenen.

Het complex ‘Nieuw Wonen en Zorg’ wordt gebouwd door KBK Bouwgroep, in opdracht van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang en Wooncompagnie. Dat meldt Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid (IVVD) op 12 maart. De start van de bouw is in juli en de oplevering van het complex is volgens planning eind 2020.

Concepten

De woningen worden ontwikkeld door FAME Planontwikkeling volgens de concepten Beschermd Wonen en Wonen met een Plus. Het appartementencomplex bestaat straks uit veertig tweekamerappartementen Beschermd Wonen, 62 driekamerappartementen Wonen met een Plus en een wijk-ontmoetingsruimte van 150 vierkante meter.

Appartementen

De appartementen Beschermd Wonen zijn bestemd voor alleenstaande ouderen met dementie of een andere zware zorgvraag. Zij krijgen de beschikking over een ruim tweekamerappartement en een gemeenschappelijke buurtkamer per etage. Zorg en begeleiding van De Zorgcirkel is hier 24/7 aanwezig. De appartementen Wonen met een Plus zijn bestemd voor oudere paren waarvan een van de partners een zorgvraag kan hebben. Zo hoeven stellen niet gescheiden te worden als een van hen zware zorg nodig heeft.