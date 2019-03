Zorginstituut opent subsidiepot veelbelovende zorg

Zorginstituut Nederland heeft de subsidiepot voor veelbelovende zorg geopend. Het doel van de subsidieregeling is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg. Projectideeën moeten uiterlijk 14 mei zijn ingediend.

Via de regeling is het mogelijk subsidie te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal 69 miljoen euro beschikbaar. Voor deze eerste ronde in 2019 bedraagt het subsidieplafond 40 miljoen euro. De tweede ronde in 2019 start naar verwachting eind juni en sluit eind augustus.

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket als het tenminste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Anders gezegd, de behandeling moet voldoen aan het wettelijke criterium de 'stand van de wetenschap en praktijk'. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen, zijn resultaten van kwalitatief goed onderzoek nodig. Dit onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren. De subsidieregeling beoogt innovaties die nog niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk, op een veilige wijze en sneller te kunnen aanbieden aan patiënten.