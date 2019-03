Inspectie beëindigt aanwijzing Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Breda beëindigd. De praktijk is gesloten en de enige behandelend psychiater heeft zich laten uitschrijven bij het BIG-register. Om die reden sluit de inspectie het extra toezicht af.

De inspectie had een aanwijzing opgelegd, omdat er risico’s waren voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Bonroy kreeg drie maanden de tijd om vier verbeterpunten door te voeren. De psychiater besloot hierop zijn praktijk te sluiten. Alle patiënten zijn (terug)verwezen naar een huisarts of een vervolgbehandelaar. Op het moment van de overdracht waren de tekortkomingen in de patiëntdossiers nog niet weggenomen. Maar omdat de betrokken zorgverlener niet meer BIG-geregistreerd is en de praktijk is gesloten, beëindigt de inspectie de aanwijzing.

De inspectie heeft de betrokken huisartsen een bericht gestuurd vanwege tekortkomingen in de zorgverlening die gedurende de aanwijzing niet zijn weggenomen. Daarin staat dat per patiënt moet worden bekeken of de bestaande behandeling en voorgeschreven medicatie kan worden voortgezet. Bij die beoordeling zullen de huisartsen mogelijk de hulp moeten inschakelen van de jeugd-ggz. Daarnaast heeft de inspectie de betrokken gemeenten, verantwoordelijk voor de inkoop van jeugd-ggz, geïnformeerd.