'Zorgverzekeraar moet wachttijden aanpakken'

Zorgverzekeraars moeten meer doen om hun verzekerden op tijd de zorg te geven die ze nodig hebben. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wanneer mensen te lang moeten wachten op zorg, kan dat leiden tot schade aan hun gezondheid.

De NZa heeft alle zorgverzekeraars een brief met verbeterpunten gestuurd die ze de komende tijd moeten oppakken. Nog voor de zomer gaan inspecteurs opnieuw langs. Als dan onvoldoende maatregelen zijn genomen, wil de autoriteit waarschuwingen, zogenoemde aanwijzingen, geven en de namen bekendmaken van verzekeraars die tekortschieten.

Inspanningen

Om de inspanningen van zorgverzekeraars in kaart te brengen, brachten inspecteurs van de NZa in 2018 controlebezoeken aan alle zorgverzekeraars. Daaruit blijkt dat in de geestelijke gezondheidszorg vooral autisten en patiënten met persoonlijkheidsstoornissen relatief lang moeten wachten. In de medisch-specialistische zorg blijken de wachttijden bij oogheelkunde te lang en in de ziekenhuiszorg wordt vooral het geduld van mensen met maag-, darm-, lever- of oogziekten op de proef gesteld.



Regionale samenwerking is volgens de autoriteit een belangrijke stap, maar niet voldoende om de wachttijden terug te brengen. Zorgverzekeraars zijn in het kader van hun zorgplicht verantwoordelijk voor tijdige zorg voor hun verzekerden.

Ongewenst

In een eerste reactie zegt Zorgverzekeraars Nederland wachttijden "zeer ongewenst" te vinden. "Maar dankzij zorgbemiddeling weten verzekeraars in veel gevallen de wachttijden van verzekerden te verkorten met meerdere weken en soms zelfs maanden. Aan te lange wachttijden liggen diverse oorzaken ten grondslag, zoals arbeidsmarktproblematiek of een gebrek aan actuele en betrouwbare wachttijdinformatie."



Een jaar geleden spoorde de NZa de ziekenhuizen al aan om iets te doen aan de wachtlijsten. Ook moesten ze patiënten beter informeren over alle opties, over hoelang hun wachttijd is en dat het soms verstandig is over te stappen naar een andere zorgaanbieder als die bijvoorbeeld sneller goede hulp kan regelen. (ANP)