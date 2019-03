'Naleving leeftijdsgrens alcohol iets beter'

Ruim drie op de tien minderjarigen die alcohol proberen te kopen in de supermarkt, slagen daar ook in. Dat blijkt uit cijfers van het CBL, de brancheorganisatie van de supermarkten en foodservicebedrijven.

De naleving van de leeftijdsgrens in supermarkten is wel iets verbeterd. Voor de verkoop van alcohol is het juist naleven van de leeftijdsgrens toegenomen, van 70,3 procent in 2018, tot 71,8 procent dit jaar. In 2016 lag dit nog op 63,3 procent.

In het Nationaal Preventieakkoord, een serie afspraken met bedrijven en organisaties om Nederlanders gezonder te laten leven, is afgesproken dat alle verkooppunten van alcohol in 2030 een nalevingspercentage van 100 procent halen. "Het CBL loopt in lijn met deze ambitie. Dit zet onze branche aan om ambitieus te blijven en de ingeslagen weg te vervolgen", aldus de belangenorganisatie.

Sinds 2014 mag alcohol alleen worden verkocht worden aan personen vanaf 18 jaar.