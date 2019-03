Wall Street-giganten willen patiënt 'waarde' bieden

Webwinkel Amazon, miljardenconglomeraat Berkshire Hathaway en zakenbank JP Morgan Chase hebben de naam bekend gemaakt van het zorginitiatief dat ze begin 2018 lanceerden. De joint venture gaat verder onder de naam Haven, wat zoveel betekent als veilige haven of rustplaats.

De naam weerspiegelt volgens de grondleggers de gedeelde ambitie om partner te zijn van individuen en families door ze te helpen bij het vinden van passende, adequate zorg. “We willen dat mensen zorg ervaren die eenvoudiger, beter en goedkoper is”, aldus CEO Atul Gawande naar aanleiding van de naampresentatie. “Het goede nieuws is dat de beste resultaten niet altijd het meest kostbaar of gecompliceerd zijn. De juiste zorg op de juiste plaats is vaak effectiever en goedkoper dan wat we vandaag de dag krijgen.”

In Gawande’s woorden klinkt impliciete kritiek op het Amerikaanse zorgstelsel door, maar Haven zegt geen plannen te hebben om de huidige zorgverleners en zorgverzekeraars buiten spel te zetten. “Of het nu medische professionals zijn of zorgverzekeraars, we willen een bondgenoot zijn van iedereen die de zorg als geheel wil verbeteren.”

Winst

Hoewel begin 2018 Haven is voortgekomen uit drie grote beursgenoteerde bedrijven, zegt het juridisch en organisatorisch los te staan van de grondleggers. Dit betekent dat Haven ‘free from profit’ kan opereren. “Winst is geen oogmerk. Daardoor kunnen we ons primair richten op waarde voor zorgvragers in plaats van aandeelhouders. Eventuele positieve financiële resultaten zullen we terug pompen in ons werk gericht op het verbeteren van zorguitkomsten, patiënttevredenheid en lagere kosten.”

Opschalen

De primaire focus van Haven ligt op de 1,2 miljoen medewerkers van de drie betrokken bedrijven en hun families. “We willen klein beginnen en al lerend van de ervaringen van patiënten gaan opschalen”, aldus Gawande. Naast Gawande bestaat de raad van bestuur uit Jack Stoddard, Serkan Kutan, David Smith en Dana Gelb Safran. Allemaal hebben ze hun sporen verdiend met vernieuwende zorginitiatieven. Gelb was als topvrouw van zorgverzekeraar Blue Cross Blue Shield in 2015 was ze in Nederland, waar ze uitvoerig sprak over het Alternative Quality Contract (AQC).

Netwerk

Tegenover CNBC laat zorg-rectruiter Trevor Price van Oxeon Partners weten dat de topbenoemingen wijzen op plannen voor een “risicodragend geïntegreerd klinisch netwerk” dat sterk leunt op het concept van value based healthcare. Dit zal in eerste instantie opgebouwd worden rond een eigen netwerk van dokters met aantoonbaar goede resultaten. Stap twee zal volgens Price bestaan uit het ‘sturen’ van werknemers van de betrokken bedrijven. Price voorziet daarnaast dat Haven later ook ziekenhuizen en artsen gaat contracteren op basis van uitkomsten in plaats van volume.

Bekijk Dana Gelb tijdens 15e Clingendael European Health Forum, vanaf minuut 13.00: