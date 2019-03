Nederlandse nep-patholoog werkte na crash German Wings

De 58-jarige Peter B. uit Bennekom heeft met een vervalst medisch diploma gewerkt voor een internationale repatriëringsorganisatie en kwam onder meer in actie na de vliegramp met een toestel van German Wings in 2015 en een crash in Namibië. B. bekende dinsdag voor de rechtbank in Utrecht dat hij het diploma van de Universiteit van Amsterdam had vervalst.

B. is aangeklaagd wegens oplichting en valsheid in geschrifte. Hij zou de politieacademie, de GGD Gelderland-Midden en Kenyon International Emergency Services hebben opgelicht. B. werkte voor de politieacademie als gastdocent forensische pathologie en schouwarts. Hij was voorzitter van de landelijke vereniging van obductie-assistenten en voerde het motto "I open up corpes to close cases''. (ANP)