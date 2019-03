Groenhuysen opent afdeling voor herstel na hersenletsel

Groenhuysen gaat een aparte afdeling beginnen voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. Die opent op 1 april haar deuren bij regionaal behandelcentrum Wiekendael in Roosendaal.

Dat meldt Marjolein de Jong, bestuursvoorzitter van Goenhuysen, op 18 maart aan dagblad BN/de Stem. De afdeling begint met zes bedden. Uiteindelijk moeten er ongeveer 23 cliënten gebruik maken van de afdeling. Er komt een team van zes personen te werken. In Wiekendael wordt samengewerkt met Pauwer, een onderdeel van Amarant dat gespecialiseerd is op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel.

Psychogeriatrie

De afdeling is bedoeld voor herstel na een ongeluk of hersenbloeding. Cliënten komen na revalidatie nu weer terecht bij reguliere afdelingen van Groenhuysen, maar mensen met hersenletsel hebben meer specifieke zorgbehoeften. In tegenstelling tot veel andere cliënten van Groenhuysen zijn ze vaak wel mobiel, maar kampen eerder met geestelijke problemen. Op de nieuwe afdeling is onder andere psychogeriatrie aanwezig.