Utrecht krijgt 1,8 miljoen voor artrose-onderzoek

Het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht krijgen van ReumaNederland 1,8 miljoen euro om onderzoeken te doen naar artrose. Die moeten leiden tot lichaamseigen protheses, meer kennis over artrose en goede testfaciliteiten om de onderzoeken van lab naar de patiënt te brengen.

Dat meldt de Universiteit Utrecht op haar website. Het is een tweede donatie van ReumaNederland. Eind vorig jaar kregen de onderzoekers al een bijdrage van een half miljoen euro. Het gaat om drie onderzoeksgroepen, die van ReumaNederland de titel Research Centre of Excellence hebben gekregen. De komende periode worden in totaal zeven universitaire onderzoeksgroepen in Nederland benoemd tot Research Centres of Excellence voor artrose.

Paarden

In Nederland hebben bijna 1,4 miljoen mensen artrose in één of meerdere gewrichten. Artrose is daarmee de meest voorkomende vorm van reuma. Behandelingen zijn nu nog beperkt tot leefstijladviezen, pijnbestrijding en oefentherapie en in het uiterste geval een prothese. Een van de Utrechtse onderzoeksgroepen onderzoekt knieartrose, een ander gewrichten van paarden en honden. De kennis daarover wordt verbreed naar andere vormen van artrose bij patiëntenpopulaties.