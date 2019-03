Arts krijgt waarschuwing voor euthanasie dementerende vrouw

Een arts in Den Haag heeft een waarschuwing gekregen voor het onzorgvuldig handelen bij het euthanaseren van een ernstig dementerende patiënte. Dat is de lichtste tuchtrechtelijke maatregel die er is, maakte het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) bekend.

De patiënte was al enige tijd opgenomen in een verpleeghuis. Toen de 74-jarige vrouw de diagnose dementie kreeg, verklaarde zij dat ze euthanasie wenste als zij naar een verpleeghuis zou moeten. Hierover stelde zij twee verklaringen op waarin stond op welk moment ze euthanasie wenste. Maar die zijn volgens het CTG te onduidelijk om tot euthanasie over te mogen gaan.

Het CTG stelt echter ook dat het handelen van de arts beperkt verwijtbaar is. De specialist ouderengeneeskunde had namelijk wel uitgebreid overlegd met andere artsen, met het verzorgende team van het verpleeghuis, met familie en de huisarts van de patiënte. "Dat opname in een verpleeghuis wegens dementie het grote schrikbeeld van patiënte was en dat zij daar meestentijds zeer ongelukkig was, is niet lichtvaardig vastgesteld."

Beroep

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie concludeerde in 2017 al dat de arts onzorgvuldig was geweest. In juli vorig jaar is de vrouw door het tuchtcollege voor de euthanasie berispt. Daar ging zij tegen in beroep. (ANP)