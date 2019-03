De Friesland en Leeuwarden tekenen nieuw convenant

Zorgverzekeraar De Friesland en de gemeente Leeuwarden hebben hun afspraken voor de komende vijf jaar vastgelegd in een nieuw samenwerkingsconvenant. De focus ligt op het op peil houden van de huisartsenzorg, meer preventie en zorg in de wijken.

Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op haar website. Directeur van de Friesland Steven Hofenk en wethouder Herwil van Gelder van Leeuwarden hebben het nieuwe convenant, de tweede sinds 2013, op 19 maart getekend.

POH-Jeugd

Volgens Van Gelder is het acute huisartsentekort in de stad opgelost door de komst van een nieuwe huisartsenpraktijk in april. Daarnaast wordt de POH-Jeugd meer ingezet.

Preventie

In het nieuwe convenant staan afspraken over het stimuleren van de zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente, meer preventie en het versterken van de basiszorg in de wijken en dorpen met het toepassen van e-health. Ook het bevorderen van de samenwerking van de wijkteams met huisartsen en wijkverpleging is onderdeel van het convenant. De gemeente en De Friesland willen samen leefstijlinterventies doen door middel van vroegsignalering. Ook het voorkomen van schulden blijft een prioriteit.

Wetten

Steven Hofenk geeft aan dat de zorgverzekeraar en de gemeente knelpunten tussen de verschillende wetten – Zvw, Wlz, Wmo en Jeugdwet – willen signaleren en oplossen. Dat gaat in nauw overleg met het Zorgkantoor Friesland. De Friesland stuurt aan op een steviger contact met de gemeente door de inzet van regiomanagers.