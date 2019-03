GGZ Nederland: 'Deel geen individuele uitkomstinformatie jeugd'

GGZ Nederland adviseert haar leden om geen contracten aan te gaan met gemeenten voor het leveren van uitkomstinformatie jeugd-ggz uit de individuele behandeling op persoonsniveau. De koepelorganisatie wil met de gemeenten kijken of er andere afspraken kunnen worden gemaakt over inzage in de uitkomstindicatoren.

Dat meldt GGZ Nederland op 19 maart. Op veel plekken vragen gemeentes aan zorgaanbieders om uitkomstinformatie uit de individuele behandeling op persoonsniveau te leveren aan de gemeente. De leden van GGZ Nederland maakten zich zorgen over de privacy van hun cliënten en vroegen zich af of dit juridisch wel kon.

Trends

GGZ Nederland ziet hiervoor, net als andere aanbieders van jeugdzorg, geen legitimatie in de relevante wetten. De organisatie vindt het wel belangrijk dat zorgaanbieders en de gemeente als financier goed samenwerken om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en die te analyseren. Uitkomstinformatie is daarbij een belangrijk middel. Maar het gaat om de trends, stelt GGZ Nederland. Inzage in uitkomstindicatoren op persoonsniveau is hiervoor niet nodig.