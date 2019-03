Forta Groep uit Randstad steekt 1,5 miljoen in Pi-Groep in Drachten

De Forta Groep investeert 1,5 miljoen euro in de noodlijdende ggz-organisatie Pi-Groep in Drachten. De organisatie uit Zuid-Holland neemt een aanzienlijk belang in de Pi-Groep, zo meldt de Leeuwarder Courant (LC).

De Forta Groep levert vanuit vijftien vestigingen in de regio Rotterdam, Gouda en Leiden psychische en psychiatrische zorg. De Drachtster Pi-Groep, met 150 werknemers en 800 patiënten in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland, kampte al sinds 2016 met aanzienlijke verliezen.

De Nederlandse Zorg Autoriteit moet nog toestemming geven voor de transactie, zo laat Forta-directeur Johan van Luik weten in de krant. Volgens Van Luik zijn de schuldeisers akkoord gegaan met het voorstel om het merendeel van de schulden kwijt te schelden.

De krant meldt dat de gemeente Leeuwarden inmiddels akkoord is, maar de provincie Friesland niet. De Friese hoofdstad had ruim 780.900 euro uitstaan bij de Pi-Groep. Daarvan hoeft de instelling slechts 234.000 euro te betalen. De provincie stelde vijf jaar geleden 842.500 euro beschikbaar voor de bouw van een zorgcomplex met 32 eenheden, aldus LC.