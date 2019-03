Operatiekamers MC Slotervaart onder de hamer

Na de afdeling radiologie, staat nu de inventaris van de operatiekamers van het failliete MC Slotervaart te koop. Geïnteresseerden kunnen bieden via een speciale veilingsite. Er blijkt vanuit diverse landen interesse voor te zijn.

Dat meldt Marcel Paapst, woordvoerder van de curatoren, op 20 maart. In de verkoop staan onder andere de operatietafels, lampen, chirurgisch gereedschap, monitoren en ziekenhuisbedden. Vaak nog nieuw spul, uit de recent opgeleverde operatiekamers van het MC Slotervaart. De veilingsite sluit op 2 april.

Stapsgewijs

Stapsgewijs gaat de gehele inventaris van het failliete ziekenhuis in Amsterdam onder de hamer. De veiling van de radiologisch afdeling is in volle gang en sluit op 27 maart aanstaande. De inventaris van de poliklinieken gaat vanaf 3 april onder de hamer en sluit 17 april. Daarna volgen de verpleegafdelingen en de kantoren vanaf half april. In mei is er nog een laatste veiling met alle inventaris van de facilitaire afdeling van het ziekenhuis. De curatoren verwachten dat in de loop van juni 2019 het gehele ziekenhuis leeg is.