Slachtofferhulp ontvangt tientallen meldingen na schietincident Utrecht

Slachtofferhulp Nederland heeft tientallen meldingen ontvangen na het schietincident in Utrecht op 18 maart. Veel mensen zijn heftig aangedaan en er is behoefte aan nazorg, zo blijkt uit de brief van de GGD Utrecht waarin Utrechtse artsen zijn geïnformeerd.

De impact van het schietincident in Utrecht is voelbaar in de regio, voornamelijk in de wijk Kanaleneiland, aldus de GGD in een brief gericht aan artsen in Utrecht. In de brief worden huisartsen geïnformeerd over ze moeten handelen wanneer ze te maken krijgen met geschrokken patiënten.

Stressreacties

De GGD waarschuwt voor stressreacties die kunnen zijn ontstaan bij geschrokken mensen, die zich vaak uiten in lichamelijke klachten zoals hoofd-, spier-, of maagpijn, veel of juist weinig eten, vermoeidheid, roken, drinken of medicijnen gebruiken. Naast lichamelijke klachten kunnen mensen te maken krijgen met slapeloosheid, nachtmerries, angstgevoelens, overbezorgde gevoelens, neerslachtigheid, eenzame gevoelens, en teruggetrokken of juist agressief gedrag als gevolg van stressgevoelens. Ook kan de schokkende gebeurtenis leer-en concentratieproblemen veroorzaken.

‘Probeer het dagelijkse ritme weer op te pakken’

Voor de ondersteuning van kinderen worden huisartsen in de brief doorverwezen naar jeugdgezondheidszorg regio Utrecht. Voor advies voor volwassenen kunnen artsen terecht bij Slachtofferhulp Nederland, waar inmiddels tientallen mensen zich hebben gemeld, aldus een woordvoerder van Slachtofferhulp Nederland. Een belangrijk advies van de GGD luidt om het dagelijkse ritme weer proberen te op te pakken. Hierdoor krijgt men het gevoel weer grip op het leven te krijgen, wat zelfvertrouwen geeft.