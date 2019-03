Topsector Life Sciences & Health heeft nieuw boegbeeld

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken heeft Carmen van Vilsteren benoemd tot boegbeeld van de topsector Life Sciences & Health. Zij neemt per 1 april het stokje over van waarnemend boegbeeld Hans Schikan.

Van Vilsteren heeft haar sporen verdiend in de medische industrie, onder meer bij Philips en bij Microsure. Momenteel is zij directeur van het Strategic Area Health van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), waar zij haar kennis van het opzetten van innovatieprogramma’s en publiek-private samenwerkingen combineert met wetenschappelijk onderzoek. Ook bekleedt Van Vilsteren diverse bestuurlijke functies, onder meer bij EIT Health Benelux.

Van Vilsteren noemt "het bieden van duurzame, innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg en daarmee invloed hebben op het leven van mensen" de drijfveer in haar werk. "Het Nederlandse onderzoek en bedrijfsleven hebben een toonaangevende rol op het gebied van innovaties in de gezondheidszorg. Om de impact op de kwaliteit van leven van mensen wereldwijd te vergroten, zet ik mij graag in om deze positie verder te versterken en internationaal uit te bouwen."

Na het overlijden van voormalig topsector-boegbeeld Jan Raaijmakers in oktober 2017, bekleedde biotech-ondernemer Schikan deze positie. Onder zijn voorzitterschap zijn verschillende nationale samenwerkingsverbanden gevormd, waaronder de Dutch CardioVascular Alliance op het gebied van hart- en vaatonderzoek. Ook de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) resulteerde in diverse vestigingen van (bio)farmaceutische bedrijven in Nederland.