GGD: aardbevingsgemeenten moeten inwoners ondersteunen

De aardbevingsgemeenten in de provincie Groningen moeten zorgen voor hun inwoners die mentaal worstelen met de gevolgen van de gaswinning. Dat beveelt GGD Groningen aan in een rapport dat op verzoek van de Nationaal Co├Ârdinator Groningen is opgesteld.

Die had de GGD gevraagd een aanpak te ontwikkelen voor de negatieve gezondheidseffecten, meldt RTV Noord. Uit eerder onderzoek blijkt dat inwoners van het gebied stress ervaren en dit neemt ook nog eens toe.

Volgens de GGD moeten gemeenten voor goede en actuele informatie zorgen voor inwoners, bijvoorbeeld op het gebied van schadeafhandeling. Daarnaast moeten inwoners emotioneel ondersteund worden en praktische hulp krijgen als ze bijvoorbeeld niet weten waar ze moeten aankloppen.

Als laatste moet de doorverwijzing op orde zijn als iemand meer hulp nodig heeft. (ANP)