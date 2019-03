PRA Health Services verdubbelt grootte lab in Assen

PRA Health Services verdubbelt de grootte van haar laboratorium voor geneesmiddelenonderzoek in Assen. Door de uitbreiding is straks 6.000 vierkante meter beschikbaar. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Volgens de regionale krant heeft Assen straks Europa’s grootste analytisch laboratorium voor geneesmiddelenonderzoek. Door de uitbreiding groeit het aantal medewerkers in het Asser lab de komende jaren van 200 naar 300. PRA profiteert van de ontwikkeling dat farmaceutische bedrijven steeds vaker onderzoek uitbesteden, aldus Peter Ketelaar, vice-president bij PRA.

Asser wethouder Roald Leemrijse is "ongelooflijk blij" dat het lab ervoor gekozen hebben om in Assen te blijven en uit te breiden. "PRA verbindt zich hiermee voor de komende twintig jaar aan Assen. Ik begrijp ook van het bedrijf dat het graag in Assen wil blijven. Temeer omdat veel van de medewerkers in de regio zijn geworteld."

PRA Health Services is een internationaal bedrijf met het hoofdkantoor in Raleigh, in de staat North Carolina (VS). Het bedrijf heeft naar eigen zeggen vestigingen in meer dan tachtig landen. In Nederland beschikt PRA verder onder meer over een kliniek naast het Martini Ziekenhuis in Groningen, waar medicijnen worden getest op vrijwilligers.