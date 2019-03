Huib Pols vicevoorzitter ZonMw

Huib Pols is de nieuwe vicevoorzitter van ZonMw, de subsidieverstrekker voor wetenschappelijk onderzoek in de zorg. Pols is tijdens de bestuursvergadering van 14 maart aangesteld.

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemde Pols vorig jaar tot bestuurslid van ZonMw.

Huibert Pols is hoogleraar Inwendige geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op 1 oktober 2006 werd hij decaan van de faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en vicevoorzitter van de Raad van bestuur van Erasmus MC. Van 2013 tot 15 juni 2018 was hij rector magnificus. Pols geniet als wetenschapper en bestuurder nationale en internationale faam in de interne geneeskunde.