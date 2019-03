Topvrouw ViVa!: 'Schaf kwaliteitskader verpleeghuiszorg af'

Bestuursvoorzitter José van Vliet van ViVa! Zorggroep wil af van het Kwaliteitskader in de Verpleeghuiszorg. In dit kader staat gedetailleerd beschreven hoe zorg moet worden geboden. Daarmee ondergraaft het de zelfstandigheid en professionaliteit van de medewerkers. Ook bemoeilijkt het passende oplossingen voor het personeelstekort.

“Laat ze dat stomme kwaliteitskader loslaten,” zegt Van Vliet tegen interviewer Willem Wansink in het aprilnummer van Skipr magazine. “Prima dat we goede kwaliteit moeten leveren, maar het ministerie van VWS kan best meer vertrouwen hebben in het verantwoordelijkheidsgevoel en de professionaliteit van onze medewerkers.”

Zij stoort zich vooral aan de regels voor de zogeheten kwaliteitsgelden. “Als wij aan alle normen voldoen, dan hebben we dit jaar recht op 5 miljoen euro extra. Dat geld moet worden besteed aan arbeidsintensieve handen aan het bed. Terwijl er over drie, vier jaar een hele groep mensen is gepensioneerd, de instroom altijd lager is en er nog minder handen aan het bed zijn.”

Poppetjes op de dijk

Van Vliet investeert liever in arbeidsbesparende oplossingen. “Maar als je zoals wij in 2018 dure zzp’ers hebt ingehuurd, omdat er gaten vielen, en je wilt nu bezuinigen door goedkoper vast personeel in te zetten, dan gaan die kwaliteitsgelden aan je neus voorbij,” constateert zij. “We zetten poppetjes op de dijk, terwijl er andere oplossingen nodig zijn. En daarvoor krijg je geen geld.”

Grijze tsunami

De demografische toename van de vraag houdt haar bezig; soms ligt zij zelfs wakker van de tsunami die op de ouderenzorg afkomt. “Wij kunnen de vergrijzing niet oplossen, we doen slechts aan dijkbewaking. Onze huizen liggen vol en er is een tekort op de arbeidsmarkt. Ik vraag me af of we straks nog de zorg kunnen leveren die nodig is.”

Van Vliet: “Als we de zorgmedewerkers niet hebben, dan slaat die golf over ons heen. Daar moeten we iets aan doen. Maar hoe? En wie doet dat? Moeten we het stelsel veranderen? Dat kan ik niet alleen.”

Onhoudbaar

Dat er in Nederland recht op zorg bestaat noemt zij onhoudbaar. “Als we de zorg betaalbaar willen houden, dan is het niet vol te houden om de huisvesting te betalen voor klanten die dit heel goed zelf kunnen doen. Ik hoop dat wij deze vraag in Nederland aan de orde durven stellen.”

Het onbegrip over de kosten van zorg stoort haar. “Ik zou willen dat de gemeenten over al die zorgpotjes heen kijken en ons de verantwoordelijkheid geven. Dan doen wij ook de keukentafelgesprekken”, aldus Van Vliet. “In ruil voor al die potjes zijn wij verantwoordelijk voor de zorg en mogen zij ons daarop aanspreken.”

