Achterhoek werkt samen aan revalidatiezorg

Klimmendaal, Azora en Sensire gaan samenwerken op het gebied van medisch specialistische revalidatiezorg en geriatrische revalidatiezorg in de Achterhoek. Zij gaan hun kennis, capaciteit en infrastructuur delen. Waarschijnlijk verhuist de polikliniek revalidatie van Klimmendaal per 1 januari 2020 naar een locatie van Azora in Terborg.

Dat melden de drie organisaties in een gezamenlijk persbericht. Renée Wilke en Maarten van Rixtel, beiden lid van de raad van bestuur van Sensire, Martijn Kuit, bestuurder van Klimmendaal, en Hans Metzemaekers, bestuurder van Azora, tekenden onlangs een intentieverklaring. Daarin geven zij aan te willen samenwerken om revalidatiezorg van hoge kwaliteit kunnen aanbieden in verschillende gradaties van complexiteit.

Herstel

Een van de speerpunten is geriatrische zorg gericht op kwetsbare ouderen. Die ontvangen deze zorg vaak na afloop van een ziekenhuisopname, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, botbreuk of voor een nieuwe knie of heup. Een multidisciplinair team van behandelaren, verzorgenden en verpleegkundigen werkt nauw samen met de revalidant en zijn naaste omgeving aan verbetering en herstel om het dagelijks leven zo goed mogelijk zelfstandig op te kunnen pakken.