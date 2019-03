Jet Bussemaker nieuwe voorzitter RVS

Jet Bussemaker wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Bussemaker zal op 1 juni beginnen. De ministerraad heeft op 22 maart besloten haar tot voorzitter te benoemen.

Dat meldt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op 22 maart. Bussemaker volgt Pauline Meurs op. Zij was sinds 2014 voorzitter van de RVS. Meurs zal haar wetenschappelijke werk aan de Erasmus Universiteit voortzetten.

Hoogleraar

Jet Bussemaker werkt sinds 1 juli 2018 als hoogleraar met de leeropdracht ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ aan het Leids Universitair Medisch Centrum en de faculteit Governance and Global Affairs van de Leidse Universiteit. Daarvoor was zij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en rector van de Hogeschool van Amsterdam. Jet Bussemaker was ook kroonlid van de SER. In het vierde kabinet Balkenende was zij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerdere functies van Bussemaker waren onder meer Kamerlid voor de PvdA en universitair docent aan de Vrije Universiteit.



Bussemaker is blij met de benoeming: "Het voorzitterschap van de RVS biedt een uitgelezen kans om samen met de andere raadsleden te werken aan onderbouwde en gedragen adviezen over de toekomst van zorg en samenleving. Er liggen veel uitdagingen; ik hoop met kennis en ervaring bij te dragen aan mogelijke antwoorden."