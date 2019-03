'Robotarm in OK voorkomt tientallen amputaties’

Door het gebruik van een robotarm in een speciale operatiekamer heeft het Diakonesssenhuis in Utrecht het afgelopen half jaar enkele tientallen amputaties van voeten en onderbenen voorkomen. “Dan gaat het vooral om mensen met ernstige vernauwingen en verstoppingen in de onderbenen, dikwijls diabetespatiënten”, aldus vaatchirurg Mattijs de Vries.

Dankzij ingebouwde röntgenapparatuur kan de chirurg met de robotarm tijdens de operatie heel precies in het lichaam van de patiënt kijken. Daarmee worden ook verstoppingen in hele kleine bloedvaatjes beter zichtbaar en goed behandelbaar. “Hierdoor hebben we dan ook zeker al enkele tientallen amputaties weten te voorkomen”, zegt De Vries.

De hybride OK wordt inmiddels ook gebruikt voor operaties van aneurysma’s. Dit zijn uitstulpingen of verwijdingen van een slagader die makkelijk kunnen scheuren, met vaak dodelijke afloop. De grote precisie waarmee deze aandoening in een hybride OK kan worden geopereerd, brengt de patiënt in een nieuw tijdperk, aldus het Diakonessenhuis.

Aneurysma

Voorheen betekende zo’n aneurysma in de buurt van hart, longen of buik meestal een zeer ingrijpende operatie. Met deze nieuwe apparatuur kan zo’n ingreep vaak via de liesslagader uitgevoerd worden en is een ‘open’ operatie via een grote snee in de buik niet meer noodzakelijk. Hierdoor nemen ook de risico’s van zo’n operatie af en herstelt de patiënt sneller. Ook bij het verwijderen van grote nierstenen blijkt de hybride OK grote voordelen te bieden. Opereren is makkelijker en het resultaat is beter.

Auto-industrie

De ARTIS Pheno-robot is een door Siemens Healthineers doorontwikkelde robotarm zoals die al langer in de auto-industrie wordt gebruikt. De robotarm is aangepast voor medisch toepassingen en de snelheid is naar beneden bijgesteld. Door de mechanische gewrichten van de robotarm en zijn grote flexibiliteit kan de patiënt van alle kanten optimaal bereikt worden voor 2D en 3D beeldvorming. Ook wordt er veel minder röntgenstraling gebruikt dan in de oude situatie.