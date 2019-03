Vincent van Gogh scoort punten met verzuimaanpak

Ggz-aanbieder Vincent van Gogh in Venray is binnen de ggz-sector met een rapportcijfer van 9,5 eerste geworden in de recente Vernet Health Ranking. Een ranking die met één cijfer laat zien hoe een organisatie presteert op het gebied van ziekteverzuim.

Joep Janzing, HR-manager Vincent van Gogh, kenschetst het opvallende rapportcijfer als “een verdienste van al onze medewerkers”. Janzing: “Zij geven blijk van betrokkenheid bij onze organisatie. Iedere dag opnieuw staan onze collega's klaar om het beste van zichzelf te geven in de zorg voor onze cliënten.”

Daarnaast besteedt Vincent van Gogh volgens Janzing veel aandacht aan ziekteverzuimbegeleiding en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. “Ons motto is: Als wij goed voor onze medewerkers zorgen, kunnen zij op hun beurt goed voor onze cliënten zorgen. De meting van Vernet laat zien dat ons beleid zijn vruchten afwerpt.”

Ambitie

Volgens Janzing speelt ook het innovatieve klimaat binnen Vincent van Gogh een rol bij het lage verzuimcijfer. “We bedenken nieuwe zorgconcepten, gebruiken digitale en technische middelen. En we zoeken de samenwerking, binnen én buiten de zorg. Gewoon anders, maar eigenlijk heel normaal.” Dit trekt volgens Janzing gedreven zorgprofessionals met lef, passie, ambitie en doorzettingsvermogen.

Berekening

Elk jaar ontvangen de drie best presterende organisaties uit verschillende gezondheidszorgbranches (ggz, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) een onderscheiding in de vorm van de Vernet Health Ranking award. De berekening is gebaseerd op een aantal indicatoren, zoals het verzuimpercentage, de duur van het verzuim en de verzuimkosten per medewerker.