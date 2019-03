Platform belicht vergeten geschiedenis van burger met beperking

Om de geschiedenis van mensen met een beperking een volwaardige plek te geven is onder de titel DisPLACE onlangs een speciale website de lucht ingegaan. Het digitale platform DisPLACE met “verhalen over leven met beperkingen” wil uitdagen om op een andere manier naar de samenleving en het verleden te kijken.

DisPLACE is een initiatief van het Netwerk Bronnen Inclusief Burgerschap (BIB), een netwerk dat als doel heeft het ontsluiten van de geschiedenis van mensen met een beperking in Nederland. Het netwerk is in 2016 opgericht door historici Corrie Tijsseling en Paul van Trigt. Het digitale platform is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Op DisPLACE vindt de bezoeker verhalen over leven met beperkingen vanuit de eigen ervaring, verteld op een manier die toegankelijk is voor iedereen. “Deze verhalen zijn uniek en zullen je uitdagen op op een andere manier naar de samenleving en het verleden te kijken”, aldus de initiatiefnemers.

Marges

De naam van de website verwijst naar de manier waarop er tot voor kort met mensen met een beperking werd omgegaan. DisPLACE betekent verdringing of verplaatsing. “Dat was wat vaak met mensen met een beperking gebeurde: ze werden op allerlei manieren naar de marges van de samenleving gedrongen”, aldus de initiatiefnemers. “Dat werd niet door iedereen geaccepteerd: mensen met een beperking eisten hun plaats in de maatschappij op.”

Inclusief ontwerp

Om dit uitgangspunt recht te doen is de website gemaakt volgens het principe 'niets over ons zonder ons': in alle fasen van de ontwikkeling van de website zijn mensen met diverse beperkingen betrokken.