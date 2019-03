Minister geeft respijt bij verplichte vermelding BIG-nummer

Minister Bruins van VWS heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) gevraagd na de invoeringsdeadline van 1 april nog niet te controleren op de verplichte vermelding van het BIG-nummer door zorgprofessionals.

Bruins reageert met de ze maatregel op de recente onrust onder zorgprofessionals. In het veld was grote verontwaardiging ontstaan over de verplichting om voortaan het BIG-nummer voor patiënten duidelijk zichtbaar te voeren. De maatregel moet leiden tot meer transparantie, maar volgens de zorgverleners veroorzaakt de ingreep vooral onnodige administratieve lasten. Ook zijn ze naar eigen zeggen overvallen door de korte invoeringsdeadline.

Misverstand

In een brief aan de Tweede Kamer laat Bruins weten dat beroepsgroepen, brancheorganisaties, de Patiëntenfederatie en andere partijen “door een misverstand niet betrokken zijn geweest bij de nadere uitwerking in de amvb, zoals was toegezegd”.

Proportioneel

Om deze toezegging alsnog gestand te doen, gaat Bruins verder praten met de beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Patiëntenfederatie Nederland over de amvb en uitwerking van de verplichting om het BIG-nummer te vermelden. “Uitgangspunt is dat overbodige administratieve lasten worden voorkomen en dat er proportionaliteit bestaat tussen doel en manier van uitvoeren”, schrijft Bruins. “Onze eigen regelgeving zo lastenluw mogelijk opstellen is ook één van de actielijnen van het programma (Ont)Regel de Zorg, dat mijn collega’s en ik vorig jaar lanceerden om de ervaren regeldruk in de zorg terug te dringen.”

Niet handhaven

Bruins vindt het “vervelend dat zorgverleners zich overvallen voelen”. “Dat is uiteraard nooit de bedoeling geweest”, verzekert Bruins. Hij belooft voldoende informatie beschikbaar te stellen over de nadere uitwerking van de amvb en belooft een ruime periode voor de implementatie. Om die reden heeft hij de IGJ gevraagd voorlopig niet te handhaven.