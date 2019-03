Syntrus Achmea koopt medisch centrum in Woerden

Zorgvastgoedfonds Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft Medisch Centrum Iepenhof in Woerden aangekocht. Het maakt onderdeel uit van de strategie om meer te beleggen in anderhalvelijnscentra.

Dat meldt Syntrus Achmea op 27 maart. Het Medisch Centrum Iepenhof ligt vlakbij het centrum van Woerden. Het gebouw heeft een oppervlak van 1467 vierkante meter. Het gasloze gebouw is in 2016 opgeleverd, waarbij gebruik is gemaakt van luxe materialen die bijdragen aan een goede sfeer en uitstraling.

Huurcontracten

In het centrum is onder meer een huisartsenpraktijk gevestigd, een apotheek, een podotherapeut, een huidtherapeut, een wijkverpleegkundige, twee diëtisten en een bloedafnamepunt. Daarnaast zijn langjarige huurcontracten afgesloten met Buurtzorg, Jellinek en Careyn.

Randstad

Het pand is aangekocht voor het Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF). Dat wil meer beleggen in anderhalvelijnscentra en haar positie in de Randstad versterken. Syntrus Achmea bracht in 2008 als eerste vermogensbeheerder in Nederland een apart fonds voor zorgvastgoed op de markt. Het fonds heeft de doelstelling om in 2020 een omvang te behalen van 500 miljoen euro en daarna door te groeien naar ten minste 800 miljoen euro.