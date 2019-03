District New York weert niet-gevaccineerde kinderen

Kinderen die niet zijn ingeënt tegen mazelen, zijn niet meer welkom in openbare gebouwen in het Amerikaanse Rockland County, zo meldt de NOS. Het district bij New York wil zo verdere verspreiding van de mazelen tegen gaan.

Het lokale bestuur heeft de noodtoestand afgekondigd. Volgens de autoriteiten is het weren van niet-gevaccineerde kinderen het ultieme middel om verdere verspreiding van mazelen te voorkomen. In Rockland County, waar ruim 300 duizend mensen wonen, zijn al zeker 153 gevallen van mazelen gemeld. Als uitvloeisel van de maatregel mogen kinderen onder de 18 jaar onder meer niet langer scholen, winkelcentra, zorgfaciliteiten en het openbaar vervoer in. De maatregel is in principe voor een maand geldig.

Orthodoxe joden

De ziekte komt vooral voor onder kinderen in streng religieuze gezinnen, omdat die vaak niet zijn ingeënt. De uitbraak in Rockland County begon binnen de orthodox-joodse gemeenschap. Vorig jaar brak onder ultraorthodoxe joden in de New Yorkse stadsdelen Queens en Brooklyn ook een mazelenepidemie uit, aldus de NOS.

Verzet

Rockland County-bestuurder Ed Day zegt zich tot de drastische stap genoopt te zien, omdat andere preventieve maatregelen op verzet stuiten. "Onze inspecteurs komen verzet tegen van de mensen die ze proberen te beschermen. Bij huisbezoeken aan besmette inwoners is hen de deur geweigerd of de telefoon wordt opgehangen met de boodschap dat vaccinatie onbespreekbaar is. Zulke reacties zijn onaanvaarbaar en onverantwoordelijk. Ze brengen de gezondheid van anderen in gevaar en laten een schokkend gebrek aan medeleven voor anderen zien. Dit is een volksgezondheidscrisis; we zullen niet lijdzaam toezien terwijl onze kinderen in gevaar zijn."