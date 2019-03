Psychiaters verdeeld over verplichte avonddiensten

Psychiaters zijn sterk verdeeld over de plannen voor verplichte avond- en weekenddiensten van staatssecretaris Blokhuis van VWS. Blijkens een peiling van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is 49 procent tegen de plannen, terwijl 46 procent voorstander is.

Blokhuis wil met zijn plan de personeelstekorten aan de ggz aanpakken. Die tekorten worden verergerd door het feit dat een groeiend aantal psychiaters kiest voor een loopbaan als interimmer of zzp’er. Blokhuis wil deze groep ook gaan verplichten om avond- en weekenddiensten te draaien.

Werkomstandigheden

Naar schatting werkt momenteel 10 tot 15 procent van de psychiaters in ggz-instellingen als interim. Van de 250 ondervraagde psychiaters in loondienst in ggz-instellingen overweegt 30 procent in de toekomst geheel of gedeeltelijk interim te gaan werken. Volgens de LAD en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)kiezen psychiaters hier voor interim om te ontkomen aan “onaangename werkomstandigheden”.

Nadelig

De twee organisaties vinden deze ontwikkeling nadelig voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Ze roepen daarom op tot maatregelen om werken in loondienst in ggz-instellingen aantrekkelijk te maken en houden, door meer inspraak van de psychiater, goede werkomstandigheden en het terugdringen van werk- en regeldruk.