LUMC gaat over op horizontaal toezicht

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 over op horizontaal toezicht. Dat hebben LUMC en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid samen besloten. Voor beide partijen betekent het een afname van werkdruk en kosten. Patiënten hebben zo sneller en beter inzicht in hun zorgkosten.

Dat maakt Zorg en Zekerheid op 27 maart bekend. In plaats van controle van zorgdeclaraties achteraf door de verzekeraar controleert het LUMC zelf of de zorgdeclaraties juist zijn. Verder worden de declaraties afgestemd met één verzekeraar, Zorg en Zekerheid, namens alle andere verzekeraars.

Samenwerken

Het LUMC krijgt met deze nieuwe manier van samenwerken sneller zekerheid over de juistheid van declaraties en minder administratieve lasten. Zorgverzekeraars kunnen de verzekerden die zorg hebben gehad in het LUMC sneller inzicht geven in hun zorgnota’s en het verbruik van het eigen risico.



Het LUMC is het tweede academische ziekenhuis in Nederland dat horizontaal toezicht heeft ingevoerd. Zorg en Zekerheid verwacht dat andere zorginstellingen zullen volgen. Met het Alrijne Ziekenhuis en GGZ Rivierduinen heeft de zorgverzekeraar al een intentieverklaring getekend.