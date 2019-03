Curator MC Slotervaart haalt 5 ton op met eerste veiling

De eerste veiling in het faillissement van MC Slotervaart is op woensdag 27 februari gesloten met een totale opbrengst van bijna een half miljoen euro. Op de kavels van de afdeling Radiologie werden ruim 3000 biedingen gedaan door 271 bieders. Via de veilingwebsite werd vanuit 37 verschillende landen biedingen uitgebracht.

De veiling van inventaris van MC Slotervaart is daarmee succesvol van start gegaan. De totale opbrengst bedraagt 490.762 euro. “Vooraf is het altijd lastig inschatten wat de inventaris van zo’n specialistische de afdeling als Radiologie moet opbrengen, maar met deze opbrengst zijn wij zeker tevreden”, aldus curator Marlous de Groot. “Belangrijk is ook dat op alle kavels in de veiling is geboden en dat dus alles van deze afdeling is verkocht.”

Buitenland

Op de 96 kavels zijn 3215 biedingen uitgebracht door in totaal 271 internationale bieders onder andere afkomstig uit België, Bosnië en Herzegovina, Curaçao, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Hongarije, Israël, India, Italië, Kameroen, Libië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje, Suriname, de Verenigde Staten en Zwitserland.

Via de online veiling op kunnen geïnteresseerden nog bieden op de inventaris van de operatiekamers van het ziekenhuis. “Ook hier is de belangstelling groot. Geïnteresseerde partijen komen vanuit de hele wereld kijken naar de apparatuur die nu wordt aangeboden”, aldus curator De Groot. De veiling van de operatiekamers sluit op dinsdag 2 april.

Komende week start de derde veiling met daarin de inventaris van de poliklinieken. De onlineveilingen zijn te volgen via een speciale pagina op de website van het veilinghuis.