Ziekenhuisbestuurder Leon van Halder overleden

Leon van Halder is overleden. Hij was tot voor kort voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc. Enkele weken geleden legde hij zijn functie neer vanwege ziekte.

Het Radboudumc maakt het verdrietige nieuws bekend. "Raad van bestuur, raad van toezicht en medewerkers van het Radboudumc zijn zeer geraakt door zijn overlijden. Hoewel we wisten dat hij zeer ernstig ziek was, komt dit bericht voor ons allemaal toch nog sneller dan verwacht. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, dochters en andere naasten. We wensen hen veel sterkte met dit verlies."



Leon van Halder was vanaf april 2015 voorzitter van het Radboudumc. "Onder zijn bezielende leiding ontwikkelde het Radboudumc zich steeds verder tot een voorloper in de gezondheidszorg van de toekomst, met als sleutelwoorden persoonsgerichtheid, innovatie en samenwerken in netwerken", aldus het umc.