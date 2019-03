AMC had kankerstudie niet eerder hoeven staken

Het Amsterdam UMC, locatie AMC, had een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de beste behandeling tegen galwegkanker niet eerder hoeven stilleggen. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die het onderzoek onder de loep heeft genomen. Deze studie vergeleek twee behandelmethoden. Bij een van de twee behandelgroepen was een onverwacht hoge sterfte.

Volgens de inspectie heeft het Amsterdam UMC voldaan aan belangrijke voorwaarden die gelden bij een medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Zo hield een onafhankelijke commissie de veiligheid in de gaten. Toen die commissie in 2016 adviseerde met de studie te stoppen, heeft het AMC dat ook gedaan.

Monitoring

Wel hadden de proefpersonen eerder geïnformeerd moeten worden over het verloop van de studie, stelt de inspectie. Dat gebeurde pas ruim anderhalf jaar later. Het AMC heeft dit proces inmiddels verbeterd, om te voorkomen dat betrokkenen nog eens te laat worden geïnformeerd. Ook zijn nog meer verbeteringen nodig, onder meer in de monitoring en het gegevensbeheer. "Maar we hebben geen aanwijzingen gevonden dat de studie eerder opgeschort had moeten worden. De onverwacht hoge sterfte hoefde daarom niet als een calamiteit aan ons gemeld te worden", concludeert de inspectie. (ANP)