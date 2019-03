Familienet breidt uit naar Engeland

Het sociale platform Familienet gaat uitbreiden naar Engeland. Deze week is Familienet aanwezig op de Care Home Expo in Birmingham. Care homes kunnen zich per direct aanmelden via het Engelstalige Familynet.

Naast Engeland is er ook vanuit Duitsland, de Verenigde Staten, Polen en Scandinavië voor Familienet, zo meldt de organisatie.

Samenwerking

In Nederland zijn zeshonderd instellingen aangesloten bij Familienet. Via het platform kunnen bewoners momenten delen met de rest van de familie. Dat gebeurt via een persoonlijke, beveiligde omgeving. Familie en zorgverleners krijgen inzicht in de belevenissen, de agenda en het levensboek van het familielid. Dat is ook nuttig, stelt de organisatie, het bevordert de samenwerking tussen familie en zorgverleners.