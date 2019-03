Bouwconsortium gaat ook oude Amphia aanpakken

Het bouwconsortium FourCare gaat het bestaande Amphia ziekenhuis in Breda verbouwen. De contracten zijn getekend op 28 maart. Het consortium is ook verantwoordelijk voor de nieuwbouw tegenover het oude ziekenhuis, dat in november in gebruik gaat.

Dat meldt Amphia op haar website. Het bestaande gebouw aan de Molengracht is nu verouderd, maar kan na de verbouw weer tientallen jaren mee en sluit qua uitstraling aan bij de nieuwbouw.

Renovatie

FourCare bestaat uit ENGIE Services, Unica, Trebbe en Van Wijnen. FourCare draagt nu ook zorg voor een geïntegreerde en duurzame renovatie van het bestaande ziekenhuis, met een oppervlakte van 35 duizend vierkante meter. ENGIE Services en Unica verzorgen alle technische dienstverlening, Van Wijnen en Trebbe nemen het bouwkundige deel voor hun rekening. Begin 2019 is gestart met de renovatie, die naar verwachting eind 2021 door FourCare wordt afgerond. Tijdens de renovatie blijft het ziekenhuis continu open.

Locatie

"Als alle verbouwingen achter de rug zijn, bestaat Amphia Breda uit één locatie", zegt Olof Suttorp, voorzitter van de raad van bestuur van Amphia. "Hier zijn de medische vakken die veel met elkaar te maken hebben, bij elkaar ondergebracht. Door de zorg zo te organiseren hoeven patiënten met hun zorgvraag niet het hele ziekenhuis meer door."



Naast de reguliere zorg wordt er in de 'oudbouw' een setting gecreëerd waar de zorgactiviteiten plaatsvinden die een meer concurrerend karakter hebben. Dit wordt het ‘Plaza van Klinieken’ genoemd. Verder komt er een Transmuraal Centrum voor Herstel en Revalidatie. Als de renovatie klaar is, wordt de locatie van Amphia aan de Langendijk gesloten.