Ziekenhuis Assen benoemt nieuwe bestuursvoorzitter

De raad van toezicht van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) heeft Paul van der Wijk benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Hij volgt hiermee Boudewijn Ponsioen op, die eind september met pensioen gaat.

De nieuwe voorzitter treedt per 1 juli 2019 aan en vormt dan samen met Suzanne Kruizinga de tweehoofdige raad van bestuur van het WZA. Van der Wijk is nu nog werkzaam als lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. In die functie is hij verantwoordelijk voor het speerpunt Healthy Ageing, de vijf bijbehorende schools en de portefeuilleonderdelen financiën, vastgoed, facilitair bedrijf en onderzoek. Voorheen vervulde Van der Wijk diverse bestuursfuncties bij ziekenhuis- en zorgorganisaties. Naast zijn functie bij de Hanzehogeschool is Paul van der Wijk actief in verschillende andere bestuurs- en toezichthoudende functies, met name bij zorgorganisaties en onderwijsinstellingen.

Ervaring

Eduard Klasen, voorzitter van de raad van toezicht van het WZA, is zeer content met Van der Wijk’s komst. “Hij brengt een schat aan bestuurlijke ervaring mee en heeft uitgebreide kennis van de ziekenhuiszorg in Noord-Nederland.”

Uitdaging

Recent ontwikkelde het WZA een ambitieuze meerjarenstrategie tot en met 2022. Daarbij gaat het onder meer om een omvangrijk renovatie- en verbouwproject en het realiseren van veranderingen in het Drentse zorglandschap. “Het WZA is zeer verbonden met de regio en dat moet zo blijven”, aldus Van der Wijk. “Ik ga graag, met medewerkers en partners, de gestelde uitdaging aan.”