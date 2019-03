STZ benoemt verpleegkundige als nieuw bestuurslid

Catharina van Oostveen is door de ledenvergadering van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) benoemd tot nieuw bestuurslid. Zij zal het duale karakter van het STZ-bestuur uitbreiden met haar verpleegkundige ervaring.

Met de benoeming van Van Oostveen erkent STZ de belangrijke rol van verpleegkundigen in de Topklinische ziekenhuizen. Volgens de STZ zijn Van Oostveens jarenlange ervaring als verpleegkundig adviseur en onderzoeker in het Spaarne Gasthuis en haar directe betrokkenheid bij de ziekenhuiszorg een aanwinst voor STZ.

Strategische waarde

"Verpleegkundigen worden weer steeds belangrijker in de organisatie van ziekenhuiszorg", zegt STZ-voorman Hans van der Schoot. "STZ is dan ook blij met Catharina in het bestuur. Wij gaan ervan uit dat zij de juiste persoon is om topverpleegkundigen in een topklinisch ziekenhuis nog meer over het voetlicht te brengen."

"Verpleegkundigen zijn van strategische waarde", stelt Van Oostveen. "Ik vind het een eer dat ik als eerste verpleegkundig bestuurder me in kan zetten voor de belangen van mijn collega-verpleegkundigen."

De topklinische ziekenhuizen richten zich op de drie pijlers (topklinische zorg, opleiding en wetenschap) en twee kernthema’s (24/7 topklinische en hoogcomplexe acute zorg en innovatie) van STZ. Van Oostveen zal zich voornamelijk richten op het netwerk HR, waarbinnen de huidige krapte op de arbeidsmarkt een belangrijk onderwerp is.