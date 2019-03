Erasmus MC neemt nieuw waterzuiveringssysteem in gebruik

Sinds 22 maart is het Erasmus MC gestart met het gebruik van het Pharmafiltersysteem. Ernst Kuipers (voorzitter van de Raad en Bestuur Erasmus MC), Eduardo van den Berg (directeur Pharmafilter) en Arno Bonte (wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie) waren aanwezig bij de opening van het nieuwe systeem voor afvalverwerking en waterzuivering.

Het Pharmafiltersysteem regelt de eigen afvalverwerking en waterzuivering binnen het Erasmus MC. Hierdoor ontstaat er een veiliger en meer hygiënische situatie voor patiënt, medewerker en ziekenhuisomgeving.

Van afval naar biogas

Het systeem vermindert de afvalstroom via een vergistings- en ontwateringsstap. Organisch afval, waaronder wegwerpmaterialen van bioplastics, faeces en etensresten worden door het systeem omgezet in biogas, wat resulteert in aanzienlijk minder afval.

Hergebruik van water

Daarnaast geeft het systeem uitsluitend schoon water, zonder medicijnresten, terug aan het oppervlaktewater van Rotterdam. Het doel is om het water op meerdere plekken te hergebruiken. Met het innovatieve Pharmafiltersysteem is het Erasmus MC koploper op het gebied van schone ziekenhuizen en maartschappelijk verantwoord ondernemen.