Attent Zorg en Behandeling benoemt nieuwe bestuurder

Wiko Vlasblom is door de raad van toezicht benoemd per 1 juli benoemd tot bestuurder van Attent Zorg en Behandeling. Hij neemt dan de leiding over van Berend van der Ploeg, die sinds 2016 werkzaam is als bij de Gelderse zorgaanbieder.

Vlasblom is momenteel directeur bedrijfsvoering bij Attent Zorg en Behandeling en heeft veel ervaring met organisatie brede vraagstukken en veranderprocessen waarbij ondernemerschap en maatschappelijk bewustzijn belangrijke drijfveren zijn. De veranderingen in de zorg vragen om innovatie en om wendbaarheid van mensen die er werken. Vlasblom is eerder werkzaam geweest bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Eén van de bestuurlijke opdrachten is de komende fusie met de DrieGasthuizenGroep. Sleutelwoorden hierbij zijn regie over eigen leven en de cliëntreis. Vertrekkend bestuurder Van der Ploeg verruilt Attent voor de gemeente Den Bosch, waar hij als gemeentesecretaris aan de slag gaat.