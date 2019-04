Onderzoekssectie ESHPM heeft nieuw boegbeeld

Kees Ahaus is op 1 april gestart als sectieleider bij Health Services Management & Organisation (HSMO) bij de Erasmus School of Health Policy & Management. Met Ahaus haalt ESHPM “een zeer goede wetenschapper en docent” en “een verbindend leider” in huis, aldus decaan Hans Severens.

Het onderzoek van de sectie HSMO bestrijkt de hele breedte van de gezondheidszorg, van ziekenhuis tot jeugdzorg. Veel van het onderzoek wordt in of dicht bij het primaire zorgproces uitgevoerd. Ahaus wordt het nieuwe boegbeeld van deze sectie. Ahaus gaat zich de komende met name richten op regionale samenwerking tussen zorgaanbieders. “Dat kan namelijk enorm bijdragen aan het leveren van de juiste zorg aan de patiënt op de juiste plek”, aldus Ahaus. “Daar wil ik mij vanuit mijn sectie HSMO en vanuit ESHPM sterk voor maken. Het is heel fijn om vanuit mijn nieuwe rol opnieuw leiding te mogen geven aan een groep en bij te dragen aan de ontwikkeling van het instituut.”

Ahaus heeft een bedrijfskundige achtergrond. Hij studeerde in Eindhoven en promoveerde in Groningen. Vervolgens werkte hij bijna dertig jaar bij TNO. Vanaf 1994 gaf hij daar als directeur leiding aan TNO Management Consultants en later aan het CBO, kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg.

Sinds 2004 bekleedde hij de leerstoel Healthcare Management binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Een van zijn opdrachten was om een sterke samenwerking met het UMCG te realiseren. Aan de Rijksuniversiteit Groningen doceerde hij de vakken Healthcare Operations en Healthcare Purchasing. Ahaus publiceert voornamelijk over integratie van zorg en kwaliteitsverbetering van zorg.