Oplossing voor patiënt ZGT in zicht

Er is een oplossing gevonden voor de patiënt die al meer dan honderd dagen op de juiste zorg wachtte in het Ziekenhuis ZGT in Almelo. Dat liet chirurg Tim Verhagen op 1 april weten via Twitter. Wat de oplossing precies inhoudt, is echter onbekend.

Vorige week kaartte Verhagen, chirurg bij Ziekenhuisgroep Twente, de alarmerende situatie van de patiënt aan. De oude, hulpbehoevende man lag al honderd dagen in het ziekenhuis en kreeg niet de zorg geboden die hij nodig had. Het bericht riep veel reacties op, onder meer van minister Hugo de Jonge.

Actie

Alle (online) aandacht heeft geleid tot actie, Verhagen via Twitter: “Door intensieve samenwerking en denken buiten de gebaande paden komt er een oplossing voor onze patiënt”. Wat de samenwerking concreet betekent is niet bekend.

Verhagen gaat met minister de Jonge in gesprek om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.