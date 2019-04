Ziekenhuizen onderzoeken vaccinatie na baarmoederhalskanker

Vijftien ziekenhuizen in Nederland starten een onderzoek naar hat vaccineren van vrouwen na een ingreep tegen baarmoederhalskanker. Dat moet het virus laten verdwijnen waardoor een tweede ingreep mogelijk overbodig wordt.

Dat meldt de NOS op 1 april. Het Franciscus Gasthuis & Vlietland en Erasmus MC leiden het onderzoek, dat wordt uitgevoerd onder achthonderd vrouwen. Zij hebben daarvoor een half miljoen euro subsidie gekregen.

HPV

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer zevenhonderd vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker, waarvan er tweehonderd overlijden. Daarnaast krijgen honderden vrouwen op basis van de uitslag van een uitstrijkje een medische ingreep om te voorkomen dat onrustige cellen gaan uitgroeien tot baarmoederhalskanker. Alleen daarmee verdwijnt het humaan papillomavirus (HPV) niet. Met het onderzoek gaan wetenschappers kijken of vaccinatie dan kan helpen HPV op te ruimen. Dat voorkomt een tweede ingreep en maakt de kans op een normale zwangerschap groter. Het weghalen van een stukje van de baarmoederhals vergroot het risico op een vroege geboorte.



Meisjes van 12 jaar krijgen nu een vaccinatie tegen HPV. Zij hebben het virus, dat kan worden overgedragen via seks, nog niet.