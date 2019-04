Twaalf organisaties gaan samenwerken aan ‘Langer Zelfstandig Wonen’

In de gemeente Oosterhout gaan twaalf organisaties samenwerken aan het project ‘Langer Zelfstandig Wonen’. Doel hiervan is inwoners te ondersteunen en faciliteren bij hun wens om langer zelfstandig, veilig en betaalbaar te kunnen blijven in hun huidige (aangepaste) woning of verhuizen naar een andere passende woning.

Op 1 april bekrachtigden twaalf organisaties dit door het convenant in het Adviescentrum van Rabobank Amerstreek te ondertekenen. Hiermee zullen in 2019 verschillende activiteiten vanuit het programma ‘Langer Zelfstandig Wonen’ van start gaan. Dit betekent onder andere het aanpassen van huurwoningen op basis van de thuisscan ZlimThuis, en het verspreiden van een enquête over bestaande en gewenste voorzieningen in het centrum van Oosterhout. Daarnaast lopen er momenteel twee pilots, ‘Verbeteren van de sociale cohesie in de Sterrenbuurt’ en ‘Aanpassingen van woningen met onder andere domotica’.

Twaalf partijen

De betreffende organisaties die de handen ineen geslagen hebben zijn: Gemeente Oosterhout, Surplus Welzijn Oosterhout, Stichting Thuisvester, Thebe, GGD West-Brabant, Zorroo, Volckaert, Riethorst Stromenland, Ouderenplatform Oosterhout, Elisabeth Stichting, Amphia en Rabobank Amerstreek.