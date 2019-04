Onderzoek naar stroomstootjes bij geheugenverlies

Groningse wetenschappers gaan onderzoeken of achteruitgang van het geheugen en denkvermogen bij ouderen afgeremd kan worden met zwakke stroomstootjes op de schedel. Het gaat om ouderen met MCS, een geheugenstoornis die tussen normale veroudering en dementie in ligt.

Uit eerder onderzoek blijkt dat gezonde ouderen baat hebben van het extra activeren van de hersenen op deze wijze. "Er zijn ook aanwijzingen dat dit bij mensen met MCS het geval kan zijn. Dit is echter nog niet goed onderzocht en daarom is dit onderzoek de eerstvolgende belangrijke stap in verdere ontwikkeling van deze behandeling", aldus het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Hersenstimulatie

Voor het onderzoek krijgen ouderen twee weken lang een kwartier per dag hersenstimulatie met stroomstrootjes. Het effect hiervan op de hersenactiviteit wordt gemeten via hersengolven en de doorbloeding van hersenweefsel.



Naar schatting lijdt zes procent van de Nederlandse bevolking aan Milde Cognitieve Stoornis (MCS). Mensen met deze aandoening kunnen, behalve geheugenproblemen, moeite hebben met het verwerken van informatie of het doen van bepaalde handelingen. MCS kan overgaan in dementie, maar dit gebeurt lang niet altijd. (ANP)