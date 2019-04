Circulair herbouwde kliniek Emergis geopend

De circulair verbouwde kinder- en jeugdkliniek van Emergis in het Zeeuwse Kloetinge is geopend. De deels nieuwgebouwde en deels gerenoveerde kliniek is voor een groot deel opgetrokken uit materialen van het districtskantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen.

Dat meldt het Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid (IVVD) op 1 april. Het districtskantoor van Rijkswaterstaat is in 2000 opgeleverd, maar moest plaats maken voor de aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Het was een van de meest duurzame kantoorgebouwen in Nederland. Rothuizen Architecten heeft de bruikbare materialen van het gebouw van Rijkswaterstaat als uitgangspunt heeft genomen voor het ontwerp van de kinder- en jeugdkliniek. Er zijn onder andere de buitenkozijnen, binnendeuren, gevelbekleding, de houten vloerdelen en straatklinkers verwerkt.

Healing environment

De nieuwe kliniek in Kloetinge is niet alleen duurzaam in materiaalgebruik, zegt Dorine Peters, directeur vastgoed van Emergis, maar ook in energieverbruik. Het nieuwbouwdeel van de kliniek is gasloos en energieneutraal, het renovatiedeel heeft energielabel A. Peters: “ Wij willen investeren in een healing environment, zodat de gebouwen een toegevoegde waarde aan het zorgproces kunnen leveren. Daarbij willen we ook onze verantwoordelijkheid met betrekking tot CO2-uitstoot nemen. Het is geen primaire focus – want dat is goede zorgverlening – maar als opdrachtgever kun je een grote rol spelen in het versnellen van de noodzakelijke veranderingen naar een meer duurzame wereld.”