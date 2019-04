Van der Dussen in raad van bestuur Revant

Revalidatiearts Luikje van der Dussen treedt per 1 juni aan als lid van de raad van bestuur van Revant medisch specialistische revalidatie. Zij gaat Revant samen met Albert-Jan Mante, voorzitter van de raad van bestuur, aansturen en verder ontwikkelen tot expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatie.

Dat meldt Revalidatie Nederland op 3 april. Van der Dussen is nu medisch manager bij revalidatiecentrum MEREM in Almere. Zij heeft al tien jaar ervaring met leidinggeven aan revalidatieartsen en –teams. Daarnaast is zij vicevoorzitter van de vereniging van revalidatieartsen VRA en is zij actief in het CVA-netwerk. Zij heeft verschillende netwerken opgezet, onder andere rondom oncologische revalidatie.



Tijdens de interimperiode tot 1 juni is Leo Rasing in zijn functie als medisch directeur a.i. verantwoordelijk voor het medisch beleid van Revant.