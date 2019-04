Cardioloog start als CMIO bij Treant

Cardioloog Rob de Vries is op 1 april gestart als Chief Medical Information Officer (CMIO) bij Treant. Hij gaat zich voor vijftig procent van zijn tijd bezig houden met de ontwikkeling en uitvoering van de zorg-informatietechnologie in de cure en care.

Dat meldt Treant op 2 april. Voor de overige vijftig procent blijft De Vries werken als cardioloog.

Cure en care

Bij Treant krijgt Rob de verantwoordelijkheid voor het medisch informatielandschap binnen de cure en de care. Voor functionele IT-vraagstukken is hij eerste aanspreekpunt voor en namens de medische staf. Ook voert hij het voorzitterschap van de EPD-commissie. Als CMIO legt Rob verantwoording af aan de raad van bestuur van Treant.



Als medisch specialist denkt hij mee over alle IT-aangelegenheden binnen ziekenhuismuren. Bijvoorbeeld over het optimaliseren van het elektronisch patiëntendossier, maar zeker ook over uitbreiding van e-health toepassingen, en innovaties die vaak nauw verbonden zijn aan ICT-toepassingen.