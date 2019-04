Groep schort acties bij abortuscentra op

Anti-abortusorganisatie Schreeuw om Leven schort de acties bij abortuscentra op. Naar eigen zeggen omdat vrijwilligers zijn bedreigd en agressief zijn bejegend. Schreeuw om Leven meldt dat de acties worden hervat als de vrijwilligers weer "veilig kunnen waken bij abortuscentra''.

Eerder dit jaar meldden abortusklinieken dat ze steeds vaker hinder hadden van anti-abortusactivisten voor hun deur. Vrouwen die zich voor een abortus meldden zouden zich geïntimideerd voelen door de demonstraties van bijvoorbeeld Schreeuw om Leven.



Zelf stelt Schreeuw om Leven dat van intimidatie of hinder geen sprake is. "Onze medewerkers bij de abortuscentra attenderen vrouwen op een respectvolle en liefdevolle wijze op alternatieven voor een abortus."



Volgens Schreeuw om Leven groeide de aandacht in de media en de politiek voor "het waken" bij abortuscentra na een uitzending van EenVandaag half januari. "Dit heeft ervoor gezorgd dat Schreeuw om Leven dreigmails ontving en voorbijgangers zich agressief gedroegen bij de kliniek tegenover de vrijwilligers. Hiervan is melding gemaakt bij de politie en lokale overheid.'' (ANP/Skipr)