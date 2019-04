Onderwijstopvrouw Van Rietschote aan de slag in zorgdomein

Lydia van Rietschote heeft twee nieuwe taken zorgveld. Zij in maart begonnen als voorzitter van de projectleidersbijeenkomst van de door ZonMw gehonoreerde projecten uit de subsidieoproep Implementeren met Impact. Per januari 2019 is van Rietschote gestart als de (onafhankelijke) voorzitter van de Klankbordgroep Implementatie van de Nieuwe Donorwet.

De ZonMw-projecten waar van Rietschote bij betrokken is zijn onderdeel het programma Voor Elkaar! In dit programma voeren organisaties die de belangen behartigen van mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische problemen (PG organisaties) projecten uit. Ook werken zij mee aan het ontwikkelen van criteria voor bereik en impact waarmee het ministerie van VWS het nieuwe beleidskader voor subsidiering van PG organisaties na 2022 vorm wil geven. Insteek van de bijeenkomst is om tot samenwerking en uitwisseling te komen en al lerende te werken aan de nieuw criteria.

Minister Bruins voor Medische Zorg heeft Van Rietschote in oktober 2018 aangesteldvoorzitter van de Klankbordgroep Implementatie van de Nieuwe Donorwet.

Lydia van Rietschote is taalwetenschapper en komt uit onderwijs en wetenschap. Zij was directeur Innovatie bij het Ministerie van OCW, adviseur bij NWO en heeft ervaring als toezichthouder in het onderwijs en de (jeugd)zorg.