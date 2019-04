Longkankermedicijn in basispakket kost 56 miljoen

Durvalumab, een medicijn voor longkankerpatiënten met een hoge ziektelast, is effectief maar duur; vanwege het verwachte frequente gebruik betekent opname in het basispakket een kostenpost van 56 miljoen euro. Dat constateert het Zorginstituut Nederland.

Durvalumab is een immuuntherapie, gericht op de anti tumor-respons van het immuunsysteem te verbeteren bij specifieke longkankerpatiënten waarvoor nog geen curatieve behandeling beschikbaar is. Met de behandeling wordt in de algehele overleving een winst van tenminste zes maanden bereikt ten opzichte van de standaard behandeling. De kosten van een behandeling bedragen echter ruim 62 duizend euro per patiënt.

Budgetimpact circa 56 miljoen

De verwachting is dat het middel vaak toegepast zal worden, en er een reële kans is op indicatieuitbreiding is. Hierdoor kan de budgetimpact bij opname in het basispakket oplopen tot circa 56 miljoen per jaar. Zorginstituut Nederland adviseert minister Bruins daarom Durvalumab op te nemen in het basispakket, na onder onderhandeling over de prijs in de vorm van prijs-volumeafspraken.

Sluis dure geneesmiddelen

Het geneesmiddel was eerder vanwege de verwachte hoge kosten door de minsister in de sluis voor dure geneesmiddelen geplaatst.